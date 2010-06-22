«Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов

«Укрзализныця» по состоянию на 22 июня назначила 6 дополнительных поездов к празднованию Дня Конституции.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении, традиционно в периоды повышенного пассажиропотока железные дороги Украины назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления.

На сегодня назначены поезда № 531 Киев – Львов отправлением из Киева 25 июня, № 524 Киев–Донецк–Луганск отправлением из Киева 25 июня, № 286 Киев–Симферополь отправлением из Киева 25 июня и обратно из Симферополя 28 июня, № 258 Киев–Одесса отправлением из Киева 25 июня и обратно из Одессы 28 июня, № 298 Киев–Севастополь отправлением из Киева 25 июня, № 120 Киев–Донецк отправлением из Киева 25 июня и обратно из Донецка 28 июня.

Согласно сообщению, кроме того, в состав поезда № 130 Брест–Симферополь 25 июня добавляется 9 вагонов для возможности оформления проезда из Киева в Симферополь.