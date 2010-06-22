Одесский порт построит контейнерный терминал

В течение трех лет Одесский морской торговый порт присоединит к существующему карантинному молу контейнерный терминал площадью 19,3 га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, благодаря новому терминалу станет возможным проведение погрузочно-разгрузочных работ по приему, временному хранению и отгрузке контейнеров на открытых складских площадках объемом единоразового хранения до 16 тыс. TEU (1 TEU – эквивалент двадцатифутового контейнера).

Также сообщается, что в данный момент ведутся дноуглубительные работы и обустройство котлована под причалы – «замена почв». Затем будут построены причалы общей протяженностью 650 м.

Напомним, проектная документация предусматривает, что общая сметная стоимость проекта составляет 4 млрд. 443 млн. 895,63 тыс. грн. Пропускная способность комплекса – 600 тыс. TEU. На комплексе предусматривается строительство двух причалов. Первая свая в основу будущего причала была заложена 10 апреля 2010 года.

Справка УНИАН. В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 07.10.2009 г. № 1293-р, согласовано заключение дополнительного соглашения к генеральному инвестиционному соглашению, заключенному между ГП «Одесский морской торговый порт» и дочерним предприятием «ГПК Украина» компании «ГПК Гамбург порт консалтинг ГМБХ», о реконструкции контейнерного терминала.