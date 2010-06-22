Комиссия Киевсовета определила “Мастер-Авиа” победителем конкурса

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности определила частную фирму “Мастер-Авиа” победителем конкурса на право аренды комплекса зданий, которые находятся на балансе коммунального предприятия “Международный аэропорт “Киев” (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 18 июня.

Как отметили в БЮТ, 15 июня комиссия по вопросам собственности заранее утвердила победителя конкурса – фирму “Мастер-Авиа”, хотя у другого участника конкурса – компании “Промсоцпророзвиток” были лучшие предложения в заявке: более чем в три раза выше процент аренды объекта. В то же время конкурент не имел необходимой лицензии. Комиссия решила дать время “Промсоцпророзвиток” на исправление документации, но уже 18 июня было назначено в срочном порядке заседание и принято окончательное решение относительно победителя.

По информации БЮТ, которую подтвердили УНИАН в постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности, уже подготовлен соответствующий проект решения совета об утверждении победителя конкурса по аренде “Жулян”. По данным БЮТ, вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшего заседания Киевсовета, которое назначено на 24 июня.

В комиссии УНИАН не предоставили информации относительно конкретных результатов конкурса, сославшись на то, что не уполномочены распространять соответствующую информацию.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года стало известно, что Киевсовет объявил конкурс на право аренды комплексов зданий, сооружений и оборудования ряда объектов аэропорта “Жуляны”. В условиях конкурса указано, что имущество и оборудование КП “Международный аэропорт“ Киев” (Жуляны) ”будет передан арендатору, который согласится погасить долг предприятия в размере 22,468 млн. грн. перед ОАО КБ “Хрещатик” и профинансировать строительство нового пассажирского терминала общей площадью 12 тыс. кв. м.

Документы на участие в конкурсе подавали три компании: “Юридическая фирма Эс энд Пи”, “Мастер-Авиа” и “Промсоцпророзвиток”.

16 июня депутат Киевсовета от БЮТ, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам собственности Денис МОСКАЛЬ заявил, что конкурс на право аренды комплекса зданий аэропорта “Киев” закончен за 16 дней до его завершения. Он допустил, что поспешность проведения конкурса обусловлена лоббированиям интересов одной из компаний-участниц вопреки общегосударственным и городским интересам. Депутат отметил, что инвестор, который станет победителем конкурса, фактически получает готовый бизнес за счет государственного бюджета.

Справка УНИАН. В сентябре в 2009 г. Киевсовет разрешил аэропорту “Жуляны” взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Этим решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 26.07.2007 г., которым предприятию разрешалось взять кредит под залог имущества предприятия в объеме 164 млн. грн. Для получения кредита Киевсовет, согласно последним своим решениям, разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения аэропорта, которые находятся у него на балансе.

Решение принималось с целью обеспечить стабильное функционирование предприятия в период проведения работ по реконструкции.

В международном аэропорту “Киев” ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.