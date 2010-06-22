Кабмин предложит модель Общественного телевидения

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что правительство к сентябрю 2010 года предложит общественности модель создания Общественного телевидения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней деятельности Кабинета министров.

"К сентябрю мы предложим обществу модель, которая будет полностью независима от государственных чиновников, от власти, которая будет в то же время конкурентна", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, основным вопросом создания Общественного телевидения является источник финансирования. По его мнению, создание Общественного телевидения должны финансировать граждане Украины.

"Нужно, чтобы быть конкурентноспособным, не иметь зависимости от спонсоров, не иметь рекламы, раз уж за это заплатили. Все упирается в финансовую модель телевидения", - считает вице-премьер.

Б.КОЛЕСНИКОВ не исключил, что будет предложено каждому из 46 миллионов украинцев заплатить по 1 гривне для создания бюджета Общественного телевидения.

В свою очередь премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ согласился с таким вариантом, чтобы Общественное телевидение не зависело ни от рекламы, ни от магнатов, ни от олигархов. "Можно сделать", - отметил он.

В ответ на это замечание Н.АЗАРОВА вице-премьер добавил: "Ну, чтобы быть конкурентом, нужно платить все-таки 2 гривни в месяц. И тогда 120 млн. грн. будет бюджет, равный "Интеру", - предложил Б.КОЛЕСНИКОВ.

"120 млн. – это надо подумать", - резюмировал Н.АЗАРОВ.