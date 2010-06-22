В Крыму объем грузоперевозок вырос

В январе-мае 2010 г. предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым перевезли 4,2 млн. тонн грузов и выполнили 2978 млн. т/км транспортной работы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-маем 2009 г. объем грузоперевозок увеличился на 13%, грузооборот - на 14%.

Согласно сообщению, железнодорожным транспортом отправлено 2155 тыс. тонн грузов и выполнено 2649 млн. т/км грузооборота, что составляет соответственно 51% общего объема грузовых коммерческих перевозок и 89% грузооборота транспортного комплекса автономии. По сравнению с январем-маем 2009 г. объем отправлений увеличился на 17%.

Автомобильным транспортом Крыма на коммерческой основе за пять месяцев 2010 г. доставлено заказчикам 1 млн. тонн грузов, что на 29% больше, чем за январь-май 2009 г.

За пять месяцев текущего года водным транспортом перевезено 201 тыс. тонн грузов и выполнено 16 млн. т/км транспортной работы, что составляет соответственно 52% и 21% уровня января-мая 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2010 г. предприятиями транспортного комплекса АРК перевезено 3,4 млн. тонн грузов и выполнено 2446 млн. т/км транспортной работы. По сравнению с январем-апрелем 2009 г. объем грузоперевозок увеличился на 17%, грузооборот - на 18%.