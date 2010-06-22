Объем рекламных услуг в Украине вырос на 38%

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине в январе-мае 2010 года увеличился на 38,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млрд. 963,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в мае объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 49,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 451,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 26,4%, по сравнению с 2008 годом, до 4 млрд. 260,7 млн. грн.