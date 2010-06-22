Уровень проникновения мобильной связи уже не аргумент для инвесторов

По мере того, как уровень проникновения на рынке сотовой связи начинает приближаться к насыщению, стоимость услуг передачи данных станет ключевым фактором определения стоимости средств мобильной телефонии по всему миру.

Такие выводы, опубликованы в седьмом издании Индекса компании «Алтимо» (статистического анализа инвестиционной привлекательности рынков мобильной связи по всему миру), предоставленном УНИАН.

Согласно анализу, на развивающихся рынках ARPU (средний доход от абонента) услуг с добавленной стоимостью (VAS) ежегодно увеличивается на 10–14%, а если события будут развиваться в русле тенденций, наблюдаемых на Западе, этот показатель, как ожидается, увеличится в 2011 году до 22–30%.

Директор по коммуникациям компании «Алтимо» Евгений ДУМАЛКИН отметил, что «стремительный рост уровня проникновения на рынок сотовой связи, который так привлекал инвесторов в последние десять лет, завершился».

По его мнению, в ближайшие два-три года средний показатель проникновения на развивающихся рынках достигнет уровня развитых рынков, и далее его реальный рост составит примерно 2–3% в год. Сейчас инвесторов по всему миру больше интересуют доходы от повышения качества продукции, инвестиции делаются в развитие новых технологий и неголосовых 3G/4G (третьего/четвертого поколений мобильной связи) услуг, что должно способствовать увеличению ARPU и росту чистой прибыли.

По оценке «Алтимо», в ближайшие три года годовой доход от услуг широкополосного доступа увеличится более чем в два раза, а в результате повсеместного внедрения технологий 4G покупатели смогут воспользоваться преимуществами ценовых войн, когда операторы сотовой связи будут бороться между собой за лидирующие позиции в секторе широкополосных сетей беспроводного доступа.

После двухлетнего спада ARPU вернулся к положительным показателям. Это должно послужить толчком для роста показателей CAPEX (капитальных вложений), который в 2011 году обещает достигнуть 15–20%.

Также отмечается, что шесть из десяти стран-лидеров в Индексе являются странами Азиатского региона. Увеличение числа абонентов в сочетании с развитием сети, а также возможностями для сделок по слиянию и поглощению, поддерживают интерес инвесторов.

Китай предлагает наиболее привлекательные возможности – доход от увеличения числа абонентов в сочетании с инвестированием в услуги передачи данных. Правда, Китай может утратить свои позиции к концу следующего года.

Россия показала себя надежным рынком и сейчас обладает всеми возможностями для развития и использования VAS и услуг передачи данных. На другие страны СНГ экономический спад оказал гораздо большее негативное воздействие.

Африканский рынок телекоммуникаций стойко перенес экономический кризис, доля его ARPU выросла почти до 8% в год. Уровень населения и возможности для проникновения на рынок и увеличения ARPU представляются привлекательными в среднесрочной перспективе.

В Северной Америке и Европе рост уровня трафика данных был уравновешен снижением спроса на голосовые услуги в расчете на одного абонента (voice ARPU) за счет снижения потребительских расходов. Таким образом, увеличение дохода от повышения качества продукции и установленная ценовая планка входа на рынок делают европейские и американские компании ценными объектами капиталовложений. А самым привлекательным инвестиционным рынком Европы является Германия.

Иран пока входит в десятку стран-лидеров, но его инвестиционная привлекательность упала за последние три года. Благополучно обстоят дела в Египте, Омане и Судане, что говорит о возможности увеличения степени проникновения в странах с большой численностью населения. Мексика остается в десятке стран-лидеров, получая регулярную чистую прибыль, несмотря на слабый рост степени проникновения.

Справка УНИАН. Компания «Алтимо» является лидирующей международной инвестиционной группой с капиталом в 16 миллиардов долларов США, специализирующейся в сфере телекоммуникаций и действующей на территории России, стран СНГ и Турции. В Украине владеет пакетами акций УРС, "Голден Телекома" и "Киевстара".

Первый Индекс компании «Алтимо» был выпущен в марте 2007 года. Это результат совместной деятельности преподавателей трех ведущих научных учреждений – Кембриджского университета, Лондонской бизнес-школы и Российской экономической школы (г. Москва). Целью Индекса является систематический практический обзор инвестиционной привлекательности национальных рынков мобильных телекоммуникаций по всему миру.

Индекс обновляется каждые полгода, что позволяет компании «Алтимо» быть в курсе тенденций развития и делать верные прогнозы на будущее индустрии сотовой связи на рынках 92 стран мира.