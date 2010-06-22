В Крыму объем пассажирских перевозок сократился

В январе-мае 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-маем 2009 г. сократилось на 6% и составило 90 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, объем выполненной транспортной работы по сравнению с 5 месяцами 2009 г. увеличился на 1% и составил 2017 млн. пасс./км.

За январь-май 2010 г. автомобильным транспортом Крыма перевезено 55 млн. пассажиров и выполнено 876 млн. пасс./км пассажирской работы. По сравнению с январем-маем 2009 г. количество пассажиров, воспользовавшихся указанным видом транспорта, и пассажирооборот увеличились на 5% и 7% соответственно. Более 66% объема пассажирских автоперевозок выполняют физические лица-предприниматели.

Троллейбусами перевезено 23 млн. пассажиров, из них 72% - пассажиры с правом льготного проезда. Основная часть перевозок выполняется во внутригородском сообщении (93%), по сравнению с январем-маем 2009 г. количество пассажиров, перевезенных в этом виде сообщения, уменьшилось на 25%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами трамвайного транспорта, по сравнению с январем-маем 2009 г. уменьшилось на 7% и составило 3,3 млн.

Перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-маем 2009 г. возросли на 3%, величина этого показателя составила 139 тыс. пассажиров.

Железнодорожным транспортом перевезено 8,0 млн. пассажиров, что на 4% меньше, чем в январе-мае 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-апрель 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился на 8% до 71 млн. человек.