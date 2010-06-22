На мосты в Запорожье будет выделено 500 млн. грн.

На строительство мостов в Запорожье до конца года будет выделено 500 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время посещения комплекса «Запорожская Сечь» на острове Хортица в Запорожье Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он также заявил, что в ближайшее время будет увеличено количество робочих, задействованных в возведении мостовых переходов через Днепр в Запорожье.

«Мы договорились, что в ближайшее время, после июля месяца, мы значительно увеличим количество рабочих на этой стройке. Мы также договорились, что и банки сделают нормальные, я бы так сказал, условия для кредитования этого строительства», - отметил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в соответствии с данными договореностями, на строительство мостов в Запорожье уже выделено 100 млн. грн., в конце июля эта сумма увеличится до 250 млн. грн., а к концу года - до 500 млн. грн.

«До конца года это будет порядка 500 млн. грн. Это сумма достаточная как для оплаты проектных работ, оплаты труда рабочих, а также для строительства спецтехники и спецобордоувания, которые уже заказаны и уже изготавливаются и в Украине, и за рубежом», - заявил Президент.