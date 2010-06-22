Абонбаза операторов сотовой связи в Украине выросла

По состоянию на конец мая т.г. совокупная абонентская база операторов сотовой связи в Украине против апреля увеличилась на 74,5 тыс. пользователей или на 0,1% - до 55,91 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом сообщили УНИАН в агенстве iKS-Consulting.

Согласно сообщению, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец мая 2010 года, по сравнению с показателем предыдущего месяца, увеличился до 119,7%.

Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам мая 2010 года составила 53 179 821 абонента или 96,86% от числа сотовых пользователей Украины (в апреле - 53 144 491 абонента или 96,93%). На долю CDMA-операторов в мае приходилось 1 195 742 абонентов или 2,18% общей абонбазы (1 174 383 или 2,14%). Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком» (ТМ Utel).

По итогам мая 2010 года в сравнении с предыдущим месяцем текущего года у всех украинских операторов сотовой связи, кроме «Астелита» (ТМ life:)), увеличилось количество абонентов. В течение мая число клиентов сети life:) снизилось на 66 тысяч.

По итогам мая лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении стала компания «МТС Украина» - ее абонбаза увеличилась почти на 77 тысяч. По темпам роста продолжает лидировать «Укртелеком» - абонбаза оператора увеличилась почти на 3,5%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам мая 2010 года насчитывалось 21,89 млн. абонентов или 39,9% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец мая составило 17,44 млн., доля рынка – почти 31,8%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 11,86 млн. клиентов (21,6%). У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») – 1,99 млн. абонентов (доля рынка 3,6%).

По итогам мая у занимающего пятую строчку iKS-Рейтинга Utel – около 530 тысяч пользователей (0,96%). Далее следуют «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – почти 464 тысячи (0,84%), «Интернациональные телекоммуникации» - 413 тыс. клиентов (0,75% от общей абонбазы) и International Telecommunication Company («CDMA Украина») – 319 тыс. абонентов, доля рынка 0,58%.