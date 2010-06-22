И.о. начальника ХМТП назначен Калошин

Александр КАЛОШИН назначен и.о. начальника ГП «Херсонский морской торговый порт».

Как сообщили кореспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, Андрей ЕГОРОВ уволен с этой по собственному желанию.

Новый руководитель госпредприятия приступил к исполнению служебных обязанностей сегодня, 22 июня.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Херсонский морской торговый порт основан в 1778 году.

Порт состоит из 10 причалов, 13 грузовых площадок и 2-х железнодорожных платформ.

Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой внешнепортовых и каботажных грузов, осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.

Проектная производительность порта - 5 млн. тонн в год.

В порту перерабатываются генеральные, навалочные и насыпные грузы.

Более 40% перерабатываемых в порту грузов - минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% - хлебные грузы.

В порту также перерабатываются черные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф.

В текущем году порт начал строительство зернового терминала рассчитанного на одновременное хранение до 24 тыс. т зерна. Стоимость строительства терминала – 31,3 млн. грн.. Сдача 2 очереди строительства объекта рас читана на декабрь 2010 года.

В целом чистая прибыль ГП «Херсонский морской торговый порт» в 2009 году вирос почти в 2,3 раза – до 46,078 млн. грн. (около $5,8 млн.). Валовой доход предприятия вырос на 47,6% – до 271,94 млн. грн.