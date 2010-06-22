ЮЗЖД намерена создать единую информационную базу

Юго-Западная железная дорога намерена создать единую информационную базу учета заявок о предоставлении окон для проведения ремонтно-путевых работ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, с этой целью работники информационно-вычислительного центра ЮЗЖД внедряют в опытную эксплуатацию компьютерную программу «Окна».

Как отмечают на дороге, компьютеризация системы заявок способствует повышению степени полноты и оперативности информации о запланированных путевых работах, ведь они обычно приводят к отмене поездов и изменениям в расписании движения.

Новая технология также упрощает формирование и выдачу оперативной отчетности относительно работы с «окнами» всем причастным и заинтересованным подразделам. Кроме того, программа «Окна» дает возможность глубже проанализировать выполнение плана модернизации железнодорожный путей благодаря достоверности, оперативности и полноте информации, полученной в результате качественной обработки и программного контроля.