Минтранс разработает программу развития автостанций

Министерство транспорта и связи Украины в ближайшее время разработает долгосрочную программу развития автостанций, которая будет способствовать повышению конкуренции на этом рынке и улучшит качество услуг для пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом заявил Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Мы разработаем серьезную концепцию по развитию автостанций, рассчитанную минимум на 10 лет. Наша задача – создать комфортные условия и либеральные цены для людей», - отметил министр.

По его словам, сегодня почти все автостанции в Украине находятся в подчинении частных предприятий, субъектов предпринимательской деятельности или же коммунальной собственности. При этом многие из них уже перепрофилированы под другой вид деятельности. Потому этот вопрос нуждается в неотложном регулировании на уровне государства.

С этой целью в ближайшее время К.ЕФИМЕНКО планирует встретиться с представителями автостанций, чтобы совместно определить круг проблемных вопросов и возможные варианты их решения.