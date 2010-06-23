На Дальнем Востоке задерживаются 4 авиарейса

Четыре авиарейса задерживаются на посадку в аэропортах Дальнего Востока в среду, сообщают оперативные табло аэровокзалов.

Владивосток: все рейсы выполняются по расписанию.

Южно-Сахалинск:

Прибытие: рейс SU-895 из Москвы задерживается до 13:30.

Хабаровск:

Прибытие: рейс CKS 919 из Шанхая задерживается до 11:55, рейс СУ 893 из Москвы - в 12:30, рейс XF 470 из Санкт-Петербурга - в 14:00.

Петропавловск-Камчатский: все рейсы выполняются по расписанию