На Дальнем Востоке задерживаются 4 авиарейса
09:15, 23 июня 2010Транспорт/Связь
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Четыре авиарейса задерживаются на посадку в аэропортах Дальнего Востока в среду, сообщают оперативные табло аэровокзалов.
Владивосток: все рейсы выполняются по расписанию.
Южно-Сахалинск:
Прибытие: рейс SU-895 из Москвы задерживается до 13:30.
Хабаровск:
Прибытие: рейс CKS 919 из Шанхая задерживается до 11:55, рейс СУ 893 из Москвы - в 12:30, рейс XF 470 из Санкт-Петербурга - в 14:00.
Петропавловск-Камчатский: все рейсы выполняются по расписанию
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