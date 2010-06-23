Новый Налоговый кодекс ударит по ИТ отрасли Украины

Новая редакция Налогового кодекса Украины, принятая в первом чтении Верховной Радой 17 июня, фактически упраздняет возможность работы по упрощенной системе налогообложения для консультантов и компаний в области информационных технологий (ИТ), сотрудничающих с зарубежными заказчиками.

Об этом сообщили УНИАН в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По мнению представителей ИТ Комитета ЕБА, налоговое бремя может значительно повлиять на объем экспорта услуг по разработке программного обеспечения (ПО), что, в свою очередь, приведет к снижению конкурентоспособности Украины по сравнению с другими странами, опирающимися на мощную государственную поддержку. Отмена налоговых льгот для разработчиков ПО грозит оттоком квалифицированных специалистов за рубеж и уходом отрасли в тень, отмечают в ЕБА.

Если это случится, то отрасль, которая, как считают в ЕБА, «только-только начала становиться на ноги», будет отброшена назад на уровень развития десяти – пятнадцатилетней давности, сократятся поступления валюты в страну.

Заместитель председателя правления Харьковской филиала ЕБА и член ИТ Комитета ЕБА Эдуард РУБИН отмечает, что с принятием нового Налогового кодекса в первом чтении возникла насущная необходимость в лоббировании интересов ИТ отрасли в Украине, и первоочередная цель - защитить высокотехнологичный сектор от чрезмерного налогового бремени, которое может попросту убить индустрию.

«Единожды утратив свой ИТ потенциал, Украина вряд ли сможет его восстановить в дальнейшем в условиях гонки на международном рынке», - сказал он.

В свою очередь председатель ИТ Комитета ЕБА Владимир БЕК считает, что самый ощутимый удар испытают на себе аутсорсинговые компании, т.к. с принятием Налогового кодекса в текущей редакции произойдет одномоментное увеличение налоговой нагрузки в разы. ИТ компании окажутся в безвыходном положении: их доходность не позволит им взять налоговое бремя на себя, переложить нагрузку на сотрудников тоже невозможно, в результате Украина получит отток специалистов, а попытка повысить расценки вынудит клиентов перевести заказы в конкурентные страны.

При этом представители ИТ Комитета не отрицают того факта, что изменения налогового режима должны рано или поздно быть внедрены в сфере высоких технологий. Но процесс этот должен протекать плавно, заручившись поддержкой со стороны государства, как это происходило в большинстве стран — мировых лидеров в информационной отрасли, отмечают в ЕБА.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) - неприбыльная организация, которая объединяет около 750 иностранных и отечественных компаний, работающих в Украине. Сегодня Ассоциация является ведущей организацией международного бизнеса в Украине. ЕБА была создана в 1999 году. Инициатором создания ЕБА стала Европейская комиссия, заинтересованная в поддержке европейского бизнеса в Украине и поддержания двусторонних связей Украина-ЕС. Приоритетными заданиями ЕБА на 2010 год являются: уменьшение преград для инвестирования, поддержка разных механизмов, способствующих экономической интеграции к ЕС, и содействие позиционированию Украины как страны привлекательной для инвестиций и делового партнерства.

Комитет по информационным технологиям ЕБА основан в апреле 2010 года, объединяет производителей программного обеспечения. Задача - способствовать развитию индустрии информационных технологий в Украине.