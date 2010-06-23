ФГИ планирует выставить в августе на фондовой бирже 9,64% ЧСЗ

Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует выставить в августе этого года на фондовой бирже 9,64% государственный пакет акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод». Как сообщили УНИАН в Фонде госимущества, об этом говорится в помесячном пообъектном плане-графике выставления на продажу на апрель – декабрь 2010 г., утвержденном приказом ФГИ от 21 июня 2010 г.

Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета ЧСЗ составляет 12 млн. 454 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.

На сегодня 90,25% акций ГАХК “ЧСЗ” принадлежит ОАО «Херсонский судостроительный завод» («Смарт-холдинг»), которое в конце 2007 года приобрело этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев).