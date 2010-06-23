Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2010 год

Кабинет министров утвердил сегодня на заседании финансовый план "Укрзализныци" на 2010 год с доходами в размере 43 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после правительственного заседания сообщил журналистам министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, прибыль утверждена в размере 450 млн. грн., капитальные инвестиции запланированы на уровне 10 млрд. грн., отчисления в бюджет – 11 млрд. грн.

Справка УНИАН. Финпланом "Укрзализныци" на 2009 год было предусмотерно получение дохода в размере 38,3 млрд. грн. и чистой прибыли в размере 245 млн. грн.