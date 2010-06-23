3D телеканал может появиться в Украине к концу года

К концу 2010 года в Украине планируется запуск промо 3D TV канала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Киеве вице-президент по развитию рынка Центральной и Восточной Европы SES ASTRA, глава представительства в Киеве Онно ЗОННЕВЕЛЬД.

«К концу этого года, может позже, возможен запуск промо 3D канала в Украине”, – сказал он.

Напомним, что промо 3D TV канал компании SES ASTRA уже действует в Восточной Европе.

Справка УНИАН. SES ASTRA – ведущая система непосредственного спутникового вещания (DTH) в Европе. Ее спутниковая группировка насчитывает 16 спутников. Спутниковая система ASTRA предоставляет услуги более чем 125 миллионам домохозяйств и передает более чем 2500 аналоговых и цифровых теле- и радиоканалов. SES ASTRA также предоставляет через спутники мультимедийные, телекоммуникационные и интернет-услуги предприятиям и органам власти.