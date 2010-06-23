В Виннице проезд в маршрутках подорожает

Исполнительный комитет Винницкого городского совета разрешил перевозчикам повысить тарифы на проезд в маршрутках до 2 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Исполком утвердил дополнительное соглашение для перевозчиков с новыми требованиями относительно качества обслуживания пассажиров. Только после того, как это соглашение будет подписано обеими сторонами, перевозчики смогут вводить новые тарифы на перевозку.

По соглашению, предельная стоимость проезда будет составлять 2 грн. На трех маршрутах (8а, 2а и 9) стоимость проезда будет составлять 1,5 грн. В тех микроавтобусах, которые курсируют по маршрутам, дублирующим направления движения трамваев, троллейбусов и автобусов, проезд будет стоить 2 грн.

Если же маршрут микроавтобуса выходит за пределы маршрутов общественного электротранспорта – услуги перевозчиков будут стоить 1,75 грн.

«Условиями дополнительного соглашения также в обязательном порядке предусмотрена 50% стоимость проезда для учеников 1-6 классов на протяжении учебного года. Кроме этого, дополнительное соглашение обязывает перевозчиков содержать на маршрутах то количество микроавтобусов, которое требует расписание их движения, и содержать в надлежащем санитарном состоянии конечные остановки маршрутных такси», - рассказал начальник управления энергетики, транспорта и связи городского совета Юрий ИОРДАНОВ.

Он также отметил, что, согласно договору, водителям строго запрещается курить в салоне, во время движения разговаривать по мобильному телефону, прослушивать радиопередачи, которые могут не нравиться отдельным категориям пассажиров с морально-этической точки зрения.

Определены также требования к внешнему виду водителей, которые касаются маек, футболок без рукавов и шорт. Категорически не допускается в общении с пассажирами использовать ненормативную лексику и жесты.

За выполнением условий соглашения будет следить постоянно действующая комиссия и контролеры.