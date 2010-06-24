Железные дороги Украины увеличили перевозки грузов

За пять месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли 169,8 млн. тонн грузов, что на 14,5% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на протяжении января-мая удалось увеличить объемы импортных на 64%, экспортных на 17% и внутренних перевозок - на 12%.

В частности, транзитных грузов за отчетный период железнодорожным транспортом Украины перевезено 19,8 млн. тонн. Основу грузопотока составляли нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руды и химические и минеральные удобрения. Основной транзитный грузопоток формируется в России и Казахстане.

Импортных грузов перевезено почти 13 млн. тонн. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, нефть и нефтепродукты, а также строительные материалы.

Среди экспортных грузов, которых перевезено 46 млн. тонн, преобладали железная и марганцевая руды, черные металлы, строительные материалы, зерно и продукты помола и каменный уголь.

Кроме того, во внутреннем соединении перевезено свыше 91 млн. тонн грузов. Основу внутреннего грузопотока составляли каменный уголь, железная и марганцевая руды, строительные материалы, нефть и нефтепродукты, кокс, утиль черных металлов, черные металлы и химические и минеральные удобрения.

Как сообщал УНИАН, объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом Украины в первом квартале 2010 года увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 95,5 млн. тонн.

Справка УНИАН. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике страны железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов и на 5% меньше пассажиров, чем в 2008 году. Объемы грузовых перевозок составили 391,5 млн. тонн, транзитных грузов – 45,5 млн. тонн. Рост показателей наметился лишь в конце года: в ноябре – на 22%, в декабре – на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.