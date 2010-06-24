Кабмин поддержал инициативу УЗ об усилении ответственности

Кабинет министров Украины поддержал инициативу «Укрзализныци» относительно усиления ответственности за незаконные вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта" уже направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно сообщению, законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в отдельные статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины, которые регулируют отношения в отрасли железнодорожного транспорта. В частности, в документе речь идет о повышении уровня штрафных санкций за наиболее распространенные нарушения Правил, установленных на железнодорожном транспорте, за которые статьями 109, 110, 136 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьями 277, 279 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность.

А именно, в поданном на рассмотрение Верховной Рады законопроекте предложено размер штрафных санкций за административные правонарушения увеличить в 4 раза, минимальный размер штрафа установить на уровне 2 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, и в отдельных статьях Уголовного кодекса установить минимальную границу штрафных санкций на уровне, не ниже 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Справка УНИАН. На сегодня, согласно статье 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, минимальный размер штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте (в частности, за наиболее распространенное правонарушение - проход железнодорожного пути в неустановленных местах) установлен на уровне 0,5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8 грн. 50 коп.