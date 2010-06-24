Донецк не получил 16,8 млн. грн. компенсации

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО констатирует, что государство не в полной мере выполняет свои обязательства по финансированию льготного проезда пассажиров в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам мэра, на ближайшей своей встрече с министром финансов он намерен поднять вопрос о погашении накопившегося долга.

«У меня есть вопросы к министру финансов по поводу его обещаний - о компенсации льготного проезда в общественном транспорте за первое полугодие текущего 2010 года, о ликвидации имеющейся задолженности», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. И пояснил: «На 1 июля нам должны будут уже 19,5 млн. грн., из этих денег в конце прошлой недели перечислили только 2,7 млн. грн.».