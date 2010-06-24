Правительство выделило первый транш на Дарницкий мост

100 млн. грн. поступило из госбюджета на казначейский счет Юго-Западной железной дороги на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, эти средства будут использованы на частичное погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями: проектная организация ГП «Киевгипротранс» и строительные организации – ООО «БМК «Планета-Мост», ПАО «Мостобуд», ЗАО «Гидроинжбуд».

В ближайшее время также будут приобретены прогоночные сооружения для обустройства съезда на правый берег.

Напомним, в начале июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал, что финансирование проекта будет осуществляться в полном объеме и в необходимые сроки, а также будут выделены средства для погашения накопившихся долгов перед подрядчиками.

В 2011 году планируется полностью завершить строительство мостового перехода и организовать двустороннее автомобильное движение.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.