Минтранс и Международный союз автотранспорта подписали Меморандум

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Мартин МАРМИ подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Сообщается, что документ направлен на развитие перевозок автомобильным транспортом между Азией, Европой и основными мировыми рынками через территорию Украины и будет способствовать привлечению дополнительных транзитных потоков. В соответствии с Меморандумом, стороны договорились обеспечить надежный международно-правовой механизм для развития и эффективной эксплуатации участков международных транспортных коридоров, которые проходят по территории Украины. Это позволит эффективно развивать внешнеэкономические отношения между Украиной и другими странами мира.

«Совместно с МСАТ и АсМАП (Ассоциация международных автоперевозчиков Украины) мы предприняли еще один шаг для развития международных автомобильных перевозок Украины. Это позволит повысить их эффективность и уменьшит административные барьеры для украинских перевозчиков», - отметил К.ЕФИМЕНКО.

Справка УНИАН. Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ) – всемирная организация, которая занимается проблемами автотранспорта в 74 странах на 4 континентах мира. МСАТ защищает интересы отрасли в сфере грузовых и пассажирских перевозок и представляет интересы всех транспортных операторов – перевозчиков автобусами, грузовыми автомобилями и такси. От имени своих членов МСАТ представляет автотранспортную отрасль во всех международных органах.

МСАТ основан в 1948 году. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). Еще два представительства находятся в Брюсселе и Москве, которые проводят и координируют политику МСАТ в странах Европейского союза и СНГ соответственно.