ТРК «Украина» арендует дополнительные мощности на борту спутника ASTRA.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании SES ASTRA.

Сообщается, что компания SES ASTRA объявила о подписании с группой телерадиоканалов «Украина» соглашения на аренду дополнительных мощностей на спутнике ASTRA.

По условиям договора, начиная с сентября, ТРК «Украина» будет использовать дополнительные 24 МГц для ретрансляции каналов группы.

«ТРК «Украина» является нашим давним партнером и мы рады расширению партнерства», - сказал глава представительства SES ASTRA в Украине Онно ЗОННЕВЕЛЬД.

Согласно сообщению, группа каналов ТРК «Украина» также приняла решение консолидировать трафик на одном транспондере. Вследствие этого, такие каналы медиа-группы, как «Украина», «Футбол», «Новини», с сентября поменяют параметры приема в целях оптимизации доставки сигнала в наземные и кабельные сети по всей Украине.

Справка УНИАН. SES ASTRA – ведущая система непосредственного спутникового вещания (DTH) в Европе. Ее спутниковая группировка насчитывает 16 спутников. Спутниковая система ASTRA предоставляет услуги более чем 125 миллионам домохозяйств и передает более чем 2500 аналоговых и цифровых теле- и радиоканалов.

ЗАО «Телерадиокомпания «Украина» - крупный национальный телеканал страны.