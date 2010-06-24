Севастопольской таможней оформлено грузов на 708 млн. долл.

Севастопольской таможней за 5 месяцев 2010 года оформлено экспортно-импортных грузов на сумму почти 708 млн. долл., в том числе на долю экспорта пришлось 93%, что составило 661,2 млн. долл. США, и 7% (46,8 млн. долл. США) - на импортные операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня журналистам в Севастопольской таможне.

По информации руководства таможни, темпы роста импорта (физический объем) за 5 месяцев текущего года составили 118%, тогда как в стоимостном выражении рост составил 131%. При этом 36% (16,8 млн. долл. США) от общего объема импортных операций за этот период составили грузы войсковых частей Черноморского флота России.

Также в таможне сообщили, что в 2010 году наблюдается рост таможенной стоимости единицы физического объема импорта: с одной тонны импортного груза получено 2141,7 грн. против 1988,1 грн. в прошлом году.