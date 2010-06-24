УЗ перевезла еще одну группу детей из Калушского района

23 июня на отдых отправилась еще одна группа детей, которая проживает на территории города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области, которые объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», бесплатную перевозку детей в Одессу и Крым совместно организовали «Укрзализныця» с Ивано-Франковской областной госадминистрацией.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 31 мая начала бесплатно перевозить на отдых детей, которые проживают на территории города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области, которые объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В целом предполагается перевезти свыше 250 детей.

Справка УНИАН. На территории Калушского района, которая находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – 15 провальных воронок, и, как утверждают местные специалисты, «вероятность их возникновения - до сотни». Отселению подлежат почти 1300 семей города Калуша и близлежащих сел, территории которых объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

12 февраля 2010 года Верховная Рада приняла закон, которым утвержден указ Президента Украины об объявлении территорий города Калуша и сел Кропивник и Сивка-Калушская зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В результате принятых в свое время неправильных решений, в результате хозяйственной деятельности химических предприятий в Калушском районе было нарушено экологическое равновесие в толще горных пород Калуш-Голинского месторождения калийных солей. Это привело к образованию многочисленных провалов земной поверхности над площадью шахтных полей в Калуше, разрушению домов и коммуникаций, засолению водоносных горизонтов в этом городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская.