В Полтавской области объем перевозки грузов вырос

В Полтавской области объем перевозки грузов в январе – мае 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличился на 7,7% – до 9,9 млн. т грузов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот вырос на 11,6% и составил 2992,8 млн. т/км.

Грузооборот железнодорожного и автомобильного транспорта увеличился на 8,8% и 28,5%.

Отправка грузов железнодорожным транспортом, по сравнению с январем-маем 2009 года, выросла на 6,8%. Отправка черных металлов увеличилась в 2,1 раза, лома черных металлов - на 83,6%, нефти и нефтепродуктов - на 57,8%, лесных грузов на 55,9%, руды железной и марганцевой на 11,6%, строительных материалов - на 1,1%. Отправление зерна и продуктов перемелем снизилось на 37,8%.

Предприятиями автомобильного транспорта за январь-май 2010 года перевезено 1648,6 тыс.т грузов, что на 10,2% больше, чем за январь-май 2009 года и выполнен грузооборот в объеме 469,7 млн.ткм, который вырос на 28,5%.

Объем обработки грузов в речных портах и причалах за январь- май 2010 года увеличился в 20,3 раза и составил 144,6 тыс.т. Количество обслуженных судов увеличилось в 23,8 раза и составляла 99 единиц.