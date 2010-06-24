В Полтавской обл. перевозка пассажиров сократилась

В Полтавской области объем перевозки пассажиров в январе – мае 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократился на 19,6% – до 52,8 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирскую транспортную работу выполнено в объеме 1,3 млн. пасс./км, что на 14,6% меньше, чем в январе-мае 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь-май 2010 года отправлено 6,4 млн. пассажиров, что на 0,4% меньше, чем за январь-май 2009 года. Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 32,4 млн. пассажиров, что на 23,6% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-мае 2009 года. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 26%. За январь-май 2010 года городским электротранспортом (троллейбусом) перевезено 14,0 млн. пассажиров, что на 12,6% меньше по сравнению с январем-маем 2009 года.