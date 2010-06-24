Первый iPhone 4 привезет в Россию Медведев

Президент России Дмитрий Медведев, совершая свой визит в Калифорнию, не обошел вниманием не только излюбленную тему высоких информационных технологий, но и рассказал о своих планах на посту и аспектах внешней политики страны. В целом, вояж главы России по краю Арнольда Шварценеггера, можно считать успешным - ведь первый iPhone 4 у него уже в кармане, сообщает k2kapital.

Дмитрий Медведев во время посещения штаб-квартиры компании Twitter в США завел микроблог во всемирно известном интернет-сервисе Twitter и уже сделал там три записи. С этого момента все пользователи могут читать сообщения от президента России в его блоге KremlinRussia на русском языке и в KremlinRussia_e – на английском.

"Всем привет! Я в "Твиттере", и это мое первое сообщение", – написал Медведев. Появившееся спустя 3 минуты второе сообщение: "Сан-Франциско – очень красивый город. Сегодня поеду в Силиконовую долину, посмотрю Apple, Яндекс, Cisco!". В третьем сообщении Медведев разместил фото с видом из окна гостиницы.

Затем президент России получил в подарок от президента фирмы Apple Стива Джоббса новейшую модель смартфона iPhone четвертого поколения. Как отметил Джоббс, такие аппараты поступят в продажу в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии только в четверг. Новая модель смартфона от Apple, по данным участников телекоммуникационного рынка, появится в продаже в России не раньше осени этого года.

Во время визита в штаб-квартиру Apple Медведеву также показали и другие последние разработки этой компании. С некоторыми из них сам президент активно пользуется. Например, недавно он рассказывал, что читает электронные книги при помощи планшетного компьютера iPad.

Говоря о планах создания аналога кремниевой долины в Сколково, Медведев отметил, что сложнейший задачей при строительстве иннограда Сколково является создание там современной инфраструктуры.

"Одна из важных проблем - это инфраструктура. В Сколково ее можно создать с нуля на основе развитых территорий. Иначе у нас ничего не получится", - считает глава государства. Медведев также заявил, что предприятия, которые будут работать в иннограде, могут без проблем отказаться от традиционного графика работы - с 9:00 до 18:00.

"Может быть, нужно разработать индивидуальные условия труда", - заявил Медведев. В то же время он высказал сомнения, в том, что можно поменять трудовое законодательство. "Это самая консервативная сфера права", - подчеркнул он. "Понятно, что для инновационных видов деятельности рабочий день с 9:00 до 18:00 не годится, и кандидатам на работу, которые о таком трудовом дне заявляют, нужно сразу говорить до свидания", - отметил российский президент.

"Никто не собирается копировать Силиконовую долину, это невозможно", - заявил Медведев на встрече с выходцами из России, работающими в Калифорнии. По его словам, опыт Силиконовой долины, некоторые принципы ее работы "было бы желательно позаимствовать". Медведев призвал участников встречи поделиться их видением того, как должна быть устроена работа в Сколково. Он также отметил, что приехал в Калифорнию, чтобы посмотреть на все своими глазами.