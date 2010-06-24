«Днеправиа» завершит реконструкцию аэропорта «Днепропетровск»

Компания «Днеправиа» намерена в 2012 г. завершить реконструкцию аэропорта «Днепропетровск».

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Инвестиции в реконструкцию составят более 1 млрд. грн. Из них 50% планируется выделить на реконструкцию аэродрома, в частности, строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), ремонт действующей ВПП и рулежных дорожек, реконструкцию перрона, светосигнальной и радионавигационной систем.

Новая взлетно-посадочная полоса (3260х60 кв. м) будет длиннее и шире существующей (2850х44 кв. м) и сможет принимать тяжелые самолеты, в том числе пассажирские широкофюзеляжные воздушные суда Boeing и Airbus, а также транспортные самолеты («Руслан»).

В мае т.г. начата подготовка к возведению нового международного пассажирского терминала.

Новый терминал будет двухуровневым с разделением на зоны прилета и вылета пассажиров. Его пропускная способность составит около 1000 человек в час.

Существующий терминал после введения в эксплуатацию нового будет обслуживать только внутренние рейсы. Суммарная пропускная способность двух терминалов превысит 1500 пассажиров ежечасно.

В аэропорту начато строительство ангара для технического обслуживания самолетов Boeing и Embraer, что позволит большую часть работ по технической поддержке самолетов осуществлять в Украине. К 2012 г. рядом с аэропортом планируется построить новый гостиничный комплекс, составной частью которого станет ныне действующая гостиница аэропорта.