Президент японского автоконцерна Toyota принес извинения

Президент японского автоконцерна Toyota Акио Тойода принес извинения акционерам компании за крупномасштабные отзывы автомобилей этой марки и проблемы с качеством, преследовавшие компанию в этом году, сообщила газета "Санкэй".

"Приношу свои извинения за причиненное беспокойство в связи с проблемами безопасности и качества", - заявил на собрании акционеров Тойода.

"Я благодарен акционерам за слова ободрения и поддержки. Важнее всего сейчас вернуть доверие клиентов компании, обеспечив безопасность и подняв уровень послепродажного обслуживания", - сказал он.

С конца прошлого года и в начале нынешнего автоконцерн был вынужден отозвать около девяти миллионов автомобилей в мире, в частности, из-за проблем с ковриком в ногах водителя, который цеплялся за педаль акселератора, залипания самой педали, а также из-за проблем в тормозной системе на гибридных автомобилях.

Компанию критиковали за неоперативность и позднюю реакцию на неисправности. Акио Тойода даже предстал на слушаниях в американском сенате, где вынужден был давать объяснения причин произошедшего.

Тойода рассказал акционерам о мерах, которые позволят избежать подобное. Одной из них станет создание Глобального комитета по качеству. Кроме того, отделения компании в мире смогут решать вопрос об отзыве автомобилей, не дожидаясь его рассмотрения в штаб-квартире Toyota.

Акио Тойода, внук основателя компании, стал президентом Toyota на собрании акционеров год назад.