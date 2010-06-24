Минтранс за ускорение процедуры контроля и оформления грузов

Министерство транспорта и связи Украины намерено ограничить сроки пребывания грузов в контейнерах в морских торговых портах до суток, а также усовершенствовать процедуру их контроля и оформления.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, такое решение было принято на рабочем совещании представителей Укрморречфлота, Ассоциации международных автоперевозчиков, Одесского и Ильичевского портов.

«Эффективная работа перевозчиков – это эффективная работа портов. Если будет эффективно работать перевозка, то увеличится и грузооборот», – отметил заместитель министра Алексей БАРАНОВ.

Как отмечается в сообщении, сегодня скорость перевозки грузов очень зависит от скорости осмотра и оформления. Например, контроль и оформление грузов в контейнерах осуществляют сотрудники 10 государственных органов, что значительно увеличивает сроки пребывания контейнеров в порту.

«Мы стремимся, чтобы порты использовали всю мощность, чтобы увеличивался грузооборот. Поэтому предлагаем: если контрольные службы имеют сомнения относительно конкретного контейнера, то пусть осуществляют проверку, а если претензий нет, то, рассмотрев предоставленные экспедитором документы, делают вывод о возможности вывоза контейнера из порта", – отметил председатель «Укрморречфлота» Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.