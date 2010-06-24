С начала года проведено 2 тыс. проверок перевозчиков

С начала года территориальные управления Глававтотрансинспекции Министерства транспорта и связи Украины осуществили 1 952 проверки соблюдения лицензированными перевозчиками лицензионных условий.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, из них – 1 107 плановых проверок и 845 внеплановых проверок.

По результатам проведенных проверок, за нарушение лицензионных условий принято решение аннулировать 909 лицензий субъектам ведения хозяйства на автоперевозку, в том числе 408 лицензий по предоставлению услуг по перевозкам пассажиров (кроме такси) и 38 лицензий по предоставлению услуг по перевозкам пассажиров и грузов.

Вместе с тем, в соответствии с рассмотренными материалами проверок, Глававтотрансинспекция приняла решение предоставить определенный срок для устранения обнаруженных нарушений 563 субъектам ведения хозяйства.