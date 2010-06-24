Минтранс создал рабочую группу

По поручению министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО в Митранссвязи создана рабочая группа по вопросам развития придорожной инфраструктуры.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, специалисты, которые входят в состав рабочей группы, в ближайшее время разработают механизм, который будет предусматривать обязательное включение в проекты строительства дорог объектов инфраструктуры (стоянок, мест отдыха водителей, заправок, пунктов питания) с учетом потребностей перевозчиков.

В министерстве сообщают, что в настоящее время существующее количество стоянок и мест отдыха на основных автомагистралях и дорогах страны не удовлетворяет потребности перевозчиков. Приведение дорожной инфраструктуры к уровню европейских стран и требований Европейского соглашения относительно работы экипажей транспортных средств, которые выполняют международные автомобильные перевозки, позволит создать надлежащие условия для перевозчиков и будет содействовать развитию международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов.

В состав рабочей группы, которую возглавил председатель Госавтотрансадминистрации Сергей ДОБРОХОД, вошли представители Укравтодора, «Укринтеравтосервиса», «Госавтотранснгипроект», Госавтотрансадминистриции, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.