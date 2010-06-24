ЮЗЖД сформировала круглосуточные дежурные бригады

В связи со штормовым предупреждением Гидрометцентра путейщики, связисты и энергетики Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) сформировали круглосуточные дежурные аварийно-спасательные бригады на период выходных и праздничных дней.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, железнодорожники будут вести усиленный контроль на участках, где в случае ненастья может возникнуть угроза падения деревьев, обрыв контактной сети или образование на пути помехи движению поездов. Сейчас локомотивные бригады Юго-Западной железной дороги проходят инструктаж о порядке действий в чрезвычайных условиях. Также на этот период будет установлено круглосуточное дежурство в структурных подразделениях управления Юго-Западной железной дороги.