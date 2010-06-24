АМК повторно признал "сотовиков" и Укртелеком монополистами

Антимонопольный комитет Украины единогласно признал операторов мобильной связи и компанию «Укртелеком» монополистами на рынке интерконнекта.

Как передает корреспондент УНИАН, на своем сегодняшнем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар GSM», «МТС Украина», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи.

Напомним, что решение о признании операторов монополистами было принято в мае 2009 года, однако уже в июне 2009 года оно было приостановлено.