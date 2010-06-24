АМКУ обязал Минтранс упорядочить автостанционные услуги

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Министерство транспорта и связи Украины разработать и утвердить порядок определения стоимости обязательных автостанционных услуг и размера автостанционного сбора.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, Минтранссвязи должно ввести в действие соответствующий нормативно-правовой акт, предварительно согласованный с Комитетом и другими органами власти.

Как установил Комитет, на сегодня отсутствует единый порядок расчета стоимости автостанционных услуг. Как следствие, автостанции взимают с потребителей разную и необоснованную плату за свои услуги. Стоимость услуг колеблется в пределах 10-60% стоимости пассажирского билета. Размер автостанционного сбора формируется в зависимости от стоимости проезда и общей выручки перевозчика, а не от фактических расходов автостанций, отмечают в Комитете.

«Существующий механизм формирования стоимости автостанционных услуг и сбора дискриминирует пассажиров, и речь идет о тысячах, если не миллионах таких случаев. Эту систему необходимо упорядочить нормативно, прекратить беспорядок, который имеет место», - отметил глава АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

Как отмечается в сообщении, присутствующий на заседании Комитета представитель Минтранса признал нарушение и выразил готовность выполнить решение.