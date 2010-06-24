В Запорожской области прерывалось железнодорожное сообщение
Из-за удара молнии
В Запорожской области в результате удара молнии более чем на два часа было прервано железнодорожное сообщение на участке "Канкрыновка - Плавни грузовые" Приднепровской железной дороги.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, 23 июня в 20.40 на 1132-м км Приднепровской железной дороги (с. Приморское Васильевского района) в результате попадания молнии был поврежден контактный провод, вследствие чего было ограничено движение транспорта по одной колее на участке между станциями Канкрыновка и Плавни грузовые.
Восстановить повреждение ремонтной бригаде удалось только в 22.50.
На данный момент движение транспорта на данном участке Приднепровской железной дороги полностью восстановлено.
В МЧС сообщают, что в период проведения ремонтных работ ряд поездов вышли из графика движения - "проследовали с незначительными задержками".