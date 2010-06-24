«Укрзализныця» проводит модернизацию и электрификацию

Железнодорожники проводят масштабные работы по модернизации и электрификации участка Полтава – Кременчуг на направлении Полтава – Кременчуг – Бурты – Корыстовка.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на одноколейных участках идет строительство второго пути, в частности, в 2010 году запланировано построить 9 км второго пути и поставить 20 комплектов стрелочных переводов. Одновременно на участке Полтава – Кременчуг проходит полная модернизация устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки. Работы осуществляются за счет консолидации ресурсов железных дорог Украины.

На данный момент железнодорожники проводят работы по строительству контактной сети на участке Полтава Южная – Малая Перещепинская – Новосенжары. Также начато строительство контактной сети на участке Новосенжары – Лещиновка. Кроме того, продолжаются работы по электрификации путей станции Кременчуг: установлено 74,1% опор контактной сети, 68,5% анкеров и 47% фундаментов.

Завершить работы по строительству контактной сети и ввести участок в эксплуатацию по временной схеме питания от передвижной тяговой подстанции Кременчуг планируется в следующем году. Перевести участок на постоянную схему питания предусматривается в 2012 году, когда будет закончено строительство стационарных тяговых подстанций Кобыляки и Кременчуг.

Работы по электрификации участка Полтава-Кременчуг проводятся на развернутой длине 395,7 км, эксплуатационная длина – 119 км.

Справка УНИАН. Согласно предварительным расчетам, общая сметная стоимость строительства на участке Полтава – Кременчуг составляет 1981,6 млн. грн. (в ценах 2009 года). Из них для проведения работ по электрификации предусмотрено 374,9 млн. грн., а на 2010 год – 150,7 млн. грн.

Перевод направления Полтава – Кременчуг – Бурты – Корыстовка на электротягу позволит увеличить пропускную способность железных дорог в направлении портов Черного моря, разгрузить основное Крымское направление (Запорожье - Мелитополь - Джанкой) и перевести часть пассажирских поездов на второй параллельный ход (Полтава – Кременчуг – Знаменка – Долинская - Николаев – Херсон – Вадим – Джанкой), а также обеспечить энергоэффективность перевозок, снизить их себестоимость, уменьшить негативное влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду.