Круизная компания "Червона Рута" приобрела четвертый теплоход

Круизная компания "Червона Рута" (г.Киев) приобрела четвертый теплоход Rosa Victoria.

Как сообщает УНИАН пресс-служба компании, с приобретением этого класса теплохода компания открывает новый вид услуг - прогулки по Днепру.

Теплоход сконструирован в Германии.

Согласно сообщению, с помощью нового теплохода компания "Червона Рута" входит в новый сегмент рынка речных круизов - прогулки по Днепру. Основная разница заключается в отсутствии кают для ночлега для пассажиров на прогулочных теплоходах, что ограничивает срок пребывания пассажиров на борту теплохода. Таким образом, развивая этот сегмент услуг, компания намерена диверсифицировать свой бизнес.

Справка УНИАН. Компания "Червона Рута" (г.Киев) оперирует на рынке с 1991 года. Кроме нового Rosa Victoria флот компании состоит из трех круизных теплоходов: "Генерал Ватутин", "Зірка Дніпра" и "Принцесса Дніпра", предназначение которых - речные-морские круизы.

Круизная компания "Червона Рута" принимает более 10 000 иностранных

туристов из 32 стран мира ежегодно, что соответствует 3,5% от общего

объема рынка въездного туризма. На украинском рынке речных-морских круизов

"Червона Рута" является самым крупным игроком, занимая 50% долю рынка.

За время своего существования компания приняла в Украине более 100 000 туристов из 39 стран мира.