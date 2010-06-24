ПЖД открыла 7 передвижных билетных касс в Крыму
18:29, 24 июня 2010Транспорт/Связь
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На время летних отпусков
Приднепровская железная дорога (ПЖД) с целью улучшения обслуживания пассажиров во время летних отпусков дополнительно открыла в Крыму 7 передвижных билетных касс, оснащенных мобильной связью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
Передвижные кассы работают в Ялте, Феодосии, Евпатории, Алуште, Севастополе.
По данным пресс-центра, с 1 по 24 июня на Приднепровской железной дороге продано 790,6 тыс. билетов. Для сравнения, во время майских праздников, с 24 апреля по 10 мая в кассах ПЖД было продано 388,8 тыс. проездных билетов.
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