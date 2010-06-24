ПЖД открыла 7 передвижных билетных касс в Крыму

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с целью улучшения обслуживания пассажиров во время летних отпусков дополнительно открыла в Крыму 7 передвижных билетных касс, оснащенных мобильной связью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Передвижные кассы работают в Ялте, Феодосии, Евпатории, Алуште, Севастополе.

По данным пресс-центра, с 1 по 24 июня на Приднепровской железной дороге продано 790,6 тыс. билетов. Для сравнения, во время майских праздников, с 24 апреля по 10 мая в кассах ПЖД было продано 388,8 тыс. проездных билетов.