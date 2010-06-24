В Черниговской области объем грузоперевозок вырос

Грузовой транспорт Черниговской области в январе-мае 2010 г. доставил заказчикам 983 тыс. тонн грузов, что на 12,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот вырос на 16% и составил 429,2 млн. т/км.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 880,1 тыс. т грузов, грузооборот выполнили в объеме 375,7 млн. т/км. Это, соответственно, на 20,2% и 28,1% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составила, соответственно, 77,5% и 86,4% общего объема.

Речным транспортом в январе-мае 2010 г. осуществлялись перевозки грузов только в заграничном сообщении. Объемы грузовых перевозок речного транспорта составили 73,9% уровня января-мая 2009 г., грузооборота – 69,8%.