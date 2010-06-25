НКРС приняла проект работ по выявлению источников радиопомех

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на очередном заседании приняла за основу проект Порядка выполнения работ по выявлению и устранению действия источников радиопомех в полосах радиочастот общего пользования (РЧР).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Отмечается, что необходимость усовершенствования Порядка обусловлена многочисленными нарушениями законодательства в сфере пользования РЧР, которые приводят к возникновению радиопомех в работе радиоэлектронных средств.

Документ разработан в соответствии с Законами Украины «О телекоммуникациях», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О телевидении и радиовещании» и других нормативно правовых актов и будет способствовать гармонизации национальных регуляторных нормативно правовых актов с требованиями рекомендаций Международного союза электросвязи и других международных организаций в сфере телекоммуникаций и использования радиочастотного ресурса.

Порядок размещен на официальном сайте НКРС для его общественного обсуждения.