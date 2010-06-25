Хмельницкий "Электротранс" получил 2,2 млн. грн. субвенций

Хмельницкое коммунальное предприятия "Электротранс" получило 2,2 млн. грн государственных субвенций за льготные перевозки.

Об этом УНИАН сообщил директор предприятия Владимир МАКСИМОВ.

"Это позволило ликвидировать задолженность работникам предприятия за май в сумме 200 тыс. грн. и снять социальное напряжение в коллективе, которое недавно возникло вследствие несвоевременной выплаты заработной платы работникам "Электротранса", - отметил он.

В.МАКСИМОВ добавил, что для выплаты заработной платы работникам ежемесячно необходимо около 2 млн. грн.

"В 2009 году из Государственного бюджета средства, предусмотренные за возмещение льготного проезда отдельных категорий граждан, профинансированы лишь на 56% от запланированных Ныне долг Госбюджета перед нашим предприятием за перевозку льготников составляет 2 млн. грн", - резюмировал В.МАКСИМОВ.

Справка УНИАН. В Хмельницком ежедневно на рейс выходит почти 80 троллейбусов. Стоимость проезда составляет 0,75 грн.