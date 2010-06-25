В Полтавской обл. открылся новый перегрузочный терминал

В поселке Градижск (Полтавская обл.) состоялось торжественное открытие нового перегрузочного терминала филиала «Градижск» сельскохозяйственного предприятия «Нибулон».Терминал предназначен для перегрузки зерновых и масличных культур на речной транспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия принял участие вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор СЛАУТА, а также председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

Терминал был возведен за три месяца. На строительстве было занято более 1 тыс. человек. После окончания строительства работу на элеваторе филиала получит 60 работников.

В строительстве объекта принимали участие строительные организации со всей Украины.

На перегрузочном комплексе будет использоваться технологическое транспортное оборудование лучших отечественных и зарубежных производителей.

При строительстве компания «Нибулон» придерживается всех норм экологической безопасности для сохранения уникальной природы Кременчугского водохранилища. Здесь были установлены самые современные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и дождевых вод, стоимостью 1 млн. 540 тыс. грн.

На территории терминала было сооружено 9 пылеочистных аспирационных систем, оснащенных современным высокотехничным фильтровочным оборудованием производства Дании.

Для прохождения грузовых судов к причалу планируется провести дноуглубительные работы и одновременно для восстановления рыбного фонда региона компания оплатила в фонд окружающей среды местного бюджета 106 тыс. 777 грн.

Речной терминал в Градижске - четвертый по счету из восьми запланированных элеваторных комплексов компании в Полтавской области и второй объект СП «Нибулон» в Глобинском районе, сообщается в пресс-релизе СП «Нибулон».

Компания напоминает, что 17 июня она подписала кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития стоимостью 50 млн. долл. для финансирования инвестиционного проекта.

Кредитный договор предусматривает финансирование 5 речных терминалов общим объемом хранения 300 тыс. тонн, 12 самоходных судов и 6 буксиров.

Инвестиционный проект «Нибулона» касается многих отраслей экономики: металлургии, судостроения, транспорта и охватывает 10 областей Украины.

Проект имеет огромное значение для аграрного сектора страны – способствует демонополизации рынка зерна, оптимизирует логистику перевозки зерна, даст возможность украинским аграриям принимать участие в международных тендерах по поставкам качественной украинской пшеницы.

Ожидаемый экономический эффект в ходе реализации инвестпроекта – увеличение доходности аграрных предприятий страны на 4 млрд. грн. в год.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.