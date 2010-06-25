Прокуратура требует запретить торговлю в поездах

Прокуратура Киева требует запретить торговлю в поездах скоропортящимися продуктами питания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава МУШКА.

По ее словам, Киевской транспортной прокуратурой совместно с Главным управлением защиты прав потребителей в Киеве и Киевской линейной СЭС на Юго-Западной железной дороге была проведена проверка в поездах формирования Вагонного участка станции «Киев-Пассажирский» по соблюдению условий хранения продуктов питания в пассажирских вагонах.

Было установлено, что проводники вагонов поездов в соответствии с планами реализуют продукты питания (шоколад, печенье, вафли, чипсы, пиво, шоколадные батончики, карамель и тому подобное) с нарушением температурного режима, то есть без использования холодильного оборудования.

По результатам проверки прокуратурой внесены протесты с требованием запретить торговлю в поездах скоропортящейся продукцией без использования холодильного оборудования и отменить выполнение начальниками поездов и проводниками пассажирских вагонов планов по продаже продуктов питания.