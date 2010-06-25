«Укрзализныця» перевезла 5,5 млн. тонн зерновых грузов

За пять месяцев

За 5 месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли 5 млн. 520 тыс. тонн зерновых грузов. В частности, во внутреннем сообщении перевезено 777 тыс. тонн, транзитном — 281 тыс. тонн, экспорт — 4 млн. 453 тыс. тонн, импорт — 10 тыс. тонн. Основные виды зерновых грузов, которые перевозятся: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнуха.

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