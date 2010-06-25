ДЖД перечислила 1,16 млрд. грн. в бюджеты

Донецкая железная дорога за первые 5 месяцев текущего года перечислила в бюджеты всех уровней 1 млрд. 156 млн. грн., что составляет 104,7% от плана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия со ссылкой на начальника ДЖД Николая РОГОВА.

Согласно сообщению, за 5 месяцев 2010 г. в Государственный бюджет, местные бюджеты и целевые фонды предприятие перечислило 1 млрд. 156 млн. грн., что выше планового показателя на 51 млн. грн. (или на 4,7%), в том числе план перечислений в Госбюджет выполнен на 106,8%.

По сравнению с январем-маем 2009 г. платежи в Госбюджет, местные бюджеты и целевые фонды в 2010 г. возросли на 81 млн. грн. (или на 7,5%), в том числе в Госбюджет - на 6 млн. грн. (или на 1% больше).