ЛСОУ за увеличение вдвое компенсаций пострадавшим

Размер компенсаций пострадавшим в результате несчастных случаев на транспорте необходимо увеличить как минимум в два раза, считает заместитель председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр ЗАЛЕТОВ.

Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном УНИАН.

«По сравнению с нашими ближайшими соседями в Украине размер компенсаций пострадавшим в результате несчастных случаев на транспорте крайне низкий», – отметил А.ЗАЛЕТОВ.

По его словам, учитывая важность развития страхования как социально ориентированного бизнеса, а также реальную статистку обязательного страхования от несчастных случаев на транспорте, необходимо увеличить страховые суммы по этому виду страхования в два раза, то есть до 6 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (102 тыс. грн.).

«Такими мерами будут созданы предпосылки изменения отношения общества к стоимости жизни человека, а также сделан очередной шаг навстречу реформам в системе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев», – уверен А.ЗАЛЕТОВ.